Förderung für alle, die reparieren statt wegwerfen

Die Bonus-Aktion, die es in Österreich in ähnlicher Form nur noch in Graz gibt, ist in Oberösterreich die Fortsetzung der 2009 gestarteten Recycling-Initiative „ReVital“. In 109 Altstoffsammelzentren werden kaputte Geräte gesammelt, in acht Aufbereitungsbetrieben repariert und in 21 „ReVital-Shops“ wiederverkauft. Die Initiative, in der im Jahr 2017 390 Personen beschäftigt waren, ist ein europaweites Vorzeigeprojekt.

Infos zu Förderungen unter www.land-oberoesterreich.gv.at /204744.htm und unter www.grazrepariert.at