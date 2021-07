Der neue Tiktok-Hype für unruhige Finger

Pop it ist auch ein Spiel für zwei: Die Spieler drücken abwechselnd eine beliebige Zahl nebeneinanderliegender Noppen in einer Reihe. Verlierer ist, wer die letzte Noppe drückt. Oder: Zwei Spieler drücken die Noppen nacheinander oder bei gleicher Form parallel – wer in kürzerer Zeit die meisten hat, hat gewonnen. Mittlerweile gibt es Millionen Videos zu Pop it in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Tiktok.

Die User zeigen ihre zahlreichen Pop its und filmen sich beim Drücken. Hierzulande ist der Trend noch nicht ganz angekommen, die Formen sind aber bereits vielerorts, vom Spielzeughandel bis zum Billigshop, erhältlich. Achtung: Bei günstigen Modellen ist das Geräusch oft nicht zu hören oder die Blasen bleiben nicht unten.

Wie groß der Trend, der von Japan über die USA nach Europa schwappte, in Österreich wirklich wird, bleibt abzuwarten.