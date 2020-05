Das Revival des Fußmarsches

Dem Image des Orchideenfachs ist die Promenadologie bis heute nicht entwachsen. Doch die Krise scheint und zu lehren, das Gewohnte wieder schätzen. Doch was genau setzt Spazieren beim Menschen in Gang? „Es stößt sinnliche Erlebnisse an. Man atmet und riecht frische Luft, hört Vogelstimmen, spürt den Wind auf der Haut, beobachtet die Natur, wie sie sich von Tag zu Tag verändert. Und man sieht andere Menschen die unterwegs sind, erlebt sich dadurch als Teil einer Gesellschaft. Begegnet man Tieren, sieht man sich im städtischen Raum viel unmittelbarer als Teil der Natur. Insgesamt beflügelt es die Gedanken, ganz anders als das in geschlossenen Räumen der Fall ist.“

Verbannte Fußgänger

Gehetzte Fußgänger, enge Gehsteige, spärliche bemessene Parkanlagen: Im urbanen Raum wird den Bedürfnissen von Fußgängern nicht immer Rechnung getragen. In der Corona-Krise wird das besonders augenscheinlich. „Manche Städte sind für Fußgänger suboptimal dimensioniert. Nun wird für alle erlebbar, was das für Probleme mit sich bringt. Das ist etwas, was vielleicht auch über die Krise hinaus in den Köpfen bleiben wird: Dass man begreift, dass die Fußgänger Platz brauchen.“

Letzteres wurde bereits Ende der 80-er-Jahre festgeschrieben: Damals besiegelt das Europäische Parlament die Europäischen Charta der Fußgänger. Darin heißt es bis heute: „Der Fußgänger hat das Recht, in einer gesunden, offenen Umwelt zu leben und die öffentlichen Straßen und Plätze zu angemessenen Bedingungen für die Sicherheit seiner körperlichen und seelischen Gesundheit frei zu benutzen.“

Leiden davonlaufen

Stichwort Gesundheit. Zu Fuß zu gehen ist auch Medizin: Dass körperliche Aktivität gut ist gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten, ist seit Langem bekannt. Die neuere Forschung zeigt außerdem, dass Spazieren Rückenschmerz, Osteoporose und Depressionen vorbeugen kann. „Ich glaube, gegenwärtig ist bedeutend, dass Spaziergänge unsere Psyche stärken. Als notwendige Abwechslung zum in den vergangenen Wochen verordneten Stubenhocken.“ Selbst, wenn wir uns nichts von einem Spaziergang erhoffen, wird er unsere Stimmung heben, wie Psychologen der Iowa State University vor einigen Jahren herausgefunden haben. Das galt auch für Probanden, die die Absicht der Studie nicht kannten oder einem Spaziergang gegenüber negativ eingestellt waren. „Das ist die Magie des Spazierganges – da verselbstständigt sich so manches im Menschen.“

Ob der Fußmarscheifer auch nach dem Ausnahmezustand anhalten wird? „Es wird eine bleibende Erfahrung sein, da bin ich mir sicher. Wir genießen es bewusster, weil es uns fast verboten wurde. Und das Schöne am Gehen ist ja, dass es denkbar einfach ist. Man steht auf, tut den ersten Schritt – und siehe da, schon geht man.“