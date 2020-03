One Pot Pasta: Warum Sie nur dieses eine Rezept kennen müssen

Kleine Küche, keine Zeit zum Kochen, die Kinder jagen durch die Wohnung und eigentlich sollte man bei Hausaufgaben helfen, aufräumen, putzen – und womöglich im Home Office arbeiten: Was lässt sich also schnell in einem Topf zubereiten? Die One Pot Pasta!

Da war doch mal was? Fünf Jahre ist der Hype um die wörtlich übersetzte Ein-Topf-Pasta nun schon her. Die Faszination des Rezepts wird durch die einfache Zubereitung ausgelöst: Alle Zutaten kommen in einen Topf mit Wasser und Pasta, zehn Minuten später ist das Gericht fertig. Es entsteht eine wunderbar sämige Nudelsoße und abwaschen muss man nur einen einzigen Topf. Klingt nach einem Kohlenhydrate-Wunder.