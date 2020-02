Der perfekte Kaiserschmarrn: Worauf es wirklich ankommt

Kaiserschmarrn

Vorbereitung: 10 min

Zubereitung: 10 min Portionen: 2 (als Nachspeise)

Zutaten:

300 ml Milch

Prise Salz

110 g glattes Weizen- oder feines Dinkelmehl

4 Eier

Eine Prise Zucker

30–40 g Öl und Butter gemischt zum Backen

Einige Rosinen nach Geschmack, ev. in Rum eingelegt

Kristallzucker zum Karamellisieren

Etwas Zimt und Zucker gemischt, zum Bestreuen

Zubereitung

- Milch, eine Prise Zucker, Salz und Mehl mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren, Eier nur kurz unterrühren, aber keinesfalls einmixen. Es sollen allerdings keine großen Eierpartikel in der Masse sichtbar sein, daher auch am Schüsselboden umrühren

- Eine große (am besten beschichtete) Pfanne gut erhitzen, Öl und Butter zugeben und den Teig eingießen. Nach Belieben mit Rosinen bestreuen

- Hitze reduzieren, kurz mit einem Deckel zudecken und Masse goldbraun anbacken. Mit einer Palette die Unterseite mehrmals kontrollieren, damit der Teig nicht zu dunkel gerät

- Den Teig wenden und auf der anderen Seite fertigbacken. Alternativ kann man ihn auch im vorgeheizten Backrohr bei zirka 175 Grad Heißluft fertigbacken

- Dann mit einem Holz- oder Silikonwerkzeug in mundgerechte Stücke reißen. Kein Metall-Werkzeug verwenden, das würde die Beschichtung der Pfanne zerstören

- Etwas Kristallzucker einstreuen und den Schmarrn damit auf dem Herd karamellisieren oder im Backrohr überbacken

- Auf Tellern anrichten und mit Zimtzucker bestreuen

Tipp 1: Für einen Heidelbeerschmarren 800 g Heidelbeeren, 20 g Zucker und etwas Vanillezucker unmittelbar vor dem Backen unter den Teig mengen

Tipp 2: Als Beilage verfeinern Apfelkompott, Zwetschkenröster oder ein anderes Kompott den Kaiserschmarrn

Das Rezept wurde entnommen aus: „Die österreichische Küche“ von Adi Bittermann, Ingrid Pernkopf und Renate Wagner-Wittula, Verlag Pichler, 459 Seiten,

38 Euro