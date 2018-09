Lisl Wagner-Bacher: Warum sie nicht gern Mehlspeisen kocht

KURIER: Frau Wagner-Bacher, Sie arbeiteten nach der Hotelfachschule mit Ihrem Vater im Service des Restaurants, das Ihren Eltern gehörte und wechselten erst in die Küche, als Sie übernahmen. Warum?

Lisl Wagner-Bacher: Es war kein Druck dahinter, wir hatten nicht den Anspruch, Sterne und Hauben zu machen. Es hat sich langsam entwickelt. Damals war ein neuer Aufbruch in der Küche. Mein Mann Klaus (übernahm das Service, Anm.) und ich haben uns entschieden, das so zu machen. Es gab Eckart Witzigmann, der mich beeindruckt hat. Dann kam Werner Matt mit seiner „Neuen Wiener Küche“. Ich habe drei Jahre nur Kochbücher gelesen, um mir Inspirationen zu holen und überlegt, was zusammenpassen könnte oder wie man etwas anders machen könnte. Ein Gericht eins zu eins nachzukochen, da wäre ich zu stolz gewesen.

Wie hat sich die Gastronomie seither verändert?

Die Küche ist leichter geworden. Die ganz schweren Jus (frz., konzentriert Fleischfond als Saucenbasis, Anm.), die die französische Küche ausmachen, sind nicht mehr üblich. Die sind richtig am Gaumen geklebt. Die Sößchen, die man jetzt macht, sind bekömmlicher. Das ist ein begrüßenswerter Zeitgeist.