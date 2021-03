Chirurg nahm während OP an Zoom-Meeting teil

Schon vor der Zoom-Anhörung, die live auf YouTube übertragen wurde, fragte ein Gerichtsschreiber den plastischen Chirurgen: „Hallo, Mr. Green? Hallo. Sind Sie für ein Gerichtsverfahren verfügbar? Es sieht so aus, als wären Sie in einem Operationssaal.“ Green antwortete: „Das bin ich, Sir. Ja, ich bin gerade in einem Operationssaal. Ja, ich bin für den Prozess verfügbar. Fahren Sie fort.“