Berührende Lebensgeschichte: Er, seine Demenz – und sie

Sie konnte ihn nicht mehr lieben

Sie darf das sagen, sie hat alles selbst erlebt. Und sie schreibt und spricht von einer „Achterbahn der Gefühle“, bei der nach einer kurzen Hochphase öfters eine Sturzfahrt ins Bodenlose folgte.

Jedes Mal aufs Neue bedrückend war es für sie, wenn sie der eigene Mann anherrschte, als wäre sie seine persönliche Sklavin. Durchaus präzise in seiner Wortwahl, aber ebenso gefühlskalt. „Das tat mir weh. Ganz ehrlich, die Einsicht, dass dies seiner Krankheit geschuldet war, fehlte mir in solchen Momenten.“

Auch nicht schön war es, als sie sich eingestehen musste, dass sie den geliebten Ehemann aufgrund der Demenz und seines oft seltsamen Verhaltens nicht mehr lieben konnte. Hanna Fiedler erklärt das so: „Er war für mich oft wie ein pubertierender Bub, der bei mir eingezogen war, den ich auch lieb gewonnen hatte und mit dem ich mich über Gemeinsamkeiten freuen konnte. Ich habe aber bemerkt, dass ich die Nähe nicht mehr zulassen konnte. Schon der Gedanke, mit ihm ins Bett zu gehen, war für mich tabu. Ich hätte unweigerlich dabei das Gefühl gehabt, pädophil zu sein.“

Ihr ganzes Leben, sagt Hanna Fiedler dann, war sie ehrlich zu ihrem Mann. Und dann blieb ihr nichts anderes übrig, ihm doch nicht die ganze Wahrheit zu sagen, nach einem langen zähen Ringen mit sich selbst. Nach seinem Schlaganfall wollte sie Schaden für ihn und andere Menschen abwenden: „Er wollte unbedingt wieder mit seinem eigenen Auto fahren. Da habe ich ihm erklärt, dass er zuvor beim ÖAMTC einen Eignungstest machen müsse, wissend, dass er sich auf keinen Fall prüfen lassen würde.“ Die Prüfung war ihre Erfindung, er hat ihr geglaubt. Das Auto wurde verkauft, was ihr und ihrer Mutter später den heftigen Vorwurf eintrug, „dass wir beide ihm das Auto gestohlen hätten“.

Emotionale und finanzielle Hilfe für pflegende Angehörige gebe es viel zu wenig, kritisiert Hanna Fiedler dann. „Psychologische Betreuung gibt es kaum, auch ökonomisch ist es eine echte Katastrophe, und das lebenslang.“

Die Witwe hat daher aus einer ehrlichen Überzeugung heraus begonnen, andere Angehörige kostenlos mit Rat und Tat zu unterstützen (ihre Kontaktdaten siehe unten links). Sie kann weiterhin gut nachvollziehen, was man an der Seite eines an Demenz erkrankten Menschen täglich an Höhen und vor allem Tiefen erleben kann, erleben muss.

Die Krankheit ihres Mannes ging ihr auch selbst extrem nahe, schlug sich auf ihren Magen, der von innen verätzte. Nach einer schweren Operation und einem Krankenhausaufenthalt verlor sie die Hälfte ihres Körpergewichts, alles in allem mehr als 60 Kilogramm. Kaum zu glauben, wenn man sie heute sieht.