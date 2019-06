Demenztraining: eine neue berufliche Option

Neues Betätigungsfeld

Mehr als 700 Demenztrainer: Die MAS Alzheimerhilfe offeriert seit 2002 eine Ausbildung zum/zur MAS Demenztrainer(in), und zwar in Linz, Bad Ischl, neuerdings in St. Pölten und Deutschlandsberg. Weil zwei Mal pro Jahr Kurse starten, gibt es heute mehr als 700 zertifizierte Demenztrainer in Österreich. Die meisten sind Frauen. Sie arbeiten entweder selbstständig oder in Institutionen im Pflege- und Gesundheitsbereich.

Ein 3/4 Jahr Ausbildung: Die Ausbildung dauert ein 3/4 Jahr und kann berufsbegleitend absolviert werden. Sie ist durch den TÜV Austria zertifiziert. Infos: www.alzheimerakademie.at bzw. www.alzheimerhilfe.at

Info-Portale für Betroffene:

Diakonie: https://demenz.diakonie.at/

Volkshilfe: http://www.demenz-hilfe.at/cms/cms.php

Caritas: http://www.demenz-hilfe.at/cms/cms.php

Spezialambulanz im Wiener AKH: https://www.akhwien.at/default.aspx?pid=209

Ein erster Überblick: https://www.sozialministerium.at/site/Pension_Pflege/Pflege_und_Betreuung/Demenz/#intertitle-1