Demenz: Die Juristin, die mit dem Vergesslichen sportelt

Den Franz mag sie

Eleonora Vecs ist seit zwei Jahren für die Caritas Wien aktiv – so wie derzeit 35 andere Freiwillige (weitere Interessenten sind herzlich willkommen, siehe unten). Sie kann gut mit reiferen Semestern. Sie hat auch als Trainerin mit älteren Menschen zu tun. Den Franz mag sie, und der Franz mag sie. Er erzählt, dass er früher zum Kieser-Training gegangen ist. Was wohl auch erklärt, warum er körperlich so fit ist.

Die Ehrenamtliche wollte neben ihrer bezahlten Arbeit in ihrer Freizeit „etwas Sinnstiftendes tun“. Nach ihrer Ausbildung zum Freizeit-Buddy war sie sich sicher: „Das ist genau das, was für mich passt. Es ist schön, wenn du bemerkst, dass du einem anderen Menschen helfen kannst. Und es ist auch fein, wenn dir dann die Angehörigen mit leuchtenden Augen berichten, wie sehr du dem Betroffenen geholfen und wie sehr du auch sie entlastet hast.“