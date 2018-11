Ein perfekter Treffpunkt für Menschen mit Demenz

Das „Café Zeitreise“ hilft beim Loslassen. Wenn hier in der Cafeteria jemand die Milchkanne mit einem Schluck austrinkt, ist das nicht weiter schlimm. Alle im Raum sind sich bewusst, dass eine organische Störung im Gehirn niemals auf Bösartigkeit beruht. Von dieser Einsicht sind die Menschen, die von Demenz nicht betroffen sind, noch ein Stück entfernt. Was wiederum erklärt, warum Betroffene und Angehörige nicht so rasend gerne unter die Leute gehen.

„Mein Mann ist hier 90 Minuten beschäftigt“, sagt Renate Rudolf erleichtert. „Ich weiß ihn in besten Händen, und er sagt auch, dass er sich wohlfühlt.“ Im Vorjahr hat sich in ihrem Leben viel verändert: „Auch wenn wir darüber nicht offen reden können, die Kräfteverhältnisse haben sich deutlich verschoben.“ Die Zeit, in der ihr Partner und sie gleichberechtigt und gleich stark agieren konnten, rückt auf ihrer gemeinsamen Zeitreise immer mehr in die Erinnerung.