Babyboomer und kein bisschen leise

Es geht immer um die Leidenschaft

Der erste Film, bei dem er (in einer Mini-Rolle)dabei war, war ein Thriller mit Ava Gardner. Danach kam zwar nicht Hollywood, aber immerhin eine Karriere im Werbefilm. Was Charles Fürth, geboren 1955 in England, aufgewachsen in Österreich, in seinem Leben schon alles gemacht hat, findet hier keinen Platz. Die Kurzfassung: Drehen, produzieren, rösten. In einem Alter, wo man bei uns als so gut wie pensionsreif angesehen wird, hat Fürth mit einem neuen Beruf begonnen. Mit 57 Jahren ist er zum Kaffeeröster geworden. Lange experimentierte er daheim, seine Frau ist trotzdem bei ihm geblieben. Heute betreibt er eine Rösterei in Göttlesbrunn, Kaffee macht ihn, trotz aller Widrigkeiten im spät gefundenen Unternehmerleben, glücklich. Man nimmt im Leben Abzweigungen, im Nachhinein kann man nicht sagen, ob es die richtigen waren. Was zählt? Immer die Leidenschaft.