Die Vogel-WG: Ehe mit Kranich und Uhu

Zurück zum Leben der Heinroths, das voll von kuriosen Zufällen war, unter anderem diesem: Oskar Heinrich fand nach Magdalenas Tod eine zweite Frau, die seine außergewöhnliche Leidenschaft teilte. Auch Katharina Heinroth, die später Direktorin des Berliner Tiergartens und erste Zoodirektorin Deutschlands wurde, war gewillt, ihr Leben mit hunderten Vögeln zu verbringen. Bemerkenswert, denn es ist gewiss nicht jedermanns Sache, wenn ein Wiedehopf einem in den Ohrlöchern herumstochert, eine Blaumeise unter den Fingernägeln pickt und der Habichtskauz die meiste Zeit im Nacken des Gatten verbringt. Der noch dazu an einer Vogelallergie aufgrund von Vogelstaub litt – unvermeidlich, bei dem Federvieh-Aufkommen. Die Aufzucht deshalb aufgeben? Keine Option. Lieber hängte sich der Vogelnärrische nachts an eine Sauerstoffflasche. Man tolerierte so manches im Namen der Forschung: „Wir merkten bald, dass der Fasanenhahn mir Liebesanträge machte“, notierte Heinroth. Seine Frau galt dem Fasan als Konkurrenz, weshalb dieser sie attackierte – „das muss man eben in Kauf nehmen, wenn man typische Angriffstellungen auf die Fotoplatte bringen will.“

Dass Oskar Heinroth ein aufmerksamer Tierforscher werden sollte, war zunächst einer Pockenerkrankung zu verdanken, mit der ihn eine Hebamme bei der Geburt infiziert hatte und ihn mit schweren Augenschäden zurückließ. Deshalb verließ er sich auf sein Gehör, was ihn zum präzisen Tierstimmenkenner machte.