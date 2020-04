Ins gemachte Nest gelegt: Wie Wildvögel ihre Brutstätten bauen

Fragil

„Nester sind ein fragiles Material, die ältesten Stücke bei uns gehen auf das frühe 19. Jahrhundert zurück“, sagt Berg. Konkret nennt der Biologe das kompakte Bechernest einer Prachtelfe aus 1817, das der bekannte österreichische Naturforscher Johann Natterer von seiner Brasilienexpedition mitgebracht hat. Der gefiederte Winzling mit dem orangen Kamm verarbeitete dafür grüne und weißliche Flechten sowie Seidenfäden von Spinnen.

In Sachen ausgefallener Materialien schießt der Pirol, Sommergast in Österreich, den Vogel ab: Er flicht mitunter Papier und zufällig – wie in der Literatur beschrieben – Geldscheine in seine Behausung.

„Die Nestersammlung ist noch kaum bearbeitet“, sagt Berg. Ein Großteil des „ungehobenen Schatzes“ wartet im Tiefspeicher darauf, entstaubt zu werden. Besonders wertvoll ist das Erbe des österreichischen Präparators Andreas Reischek. Der Forschungsreisende rettete 1887 u. a. den Südinsel-Piopio samt Nest für die Nachwelt. Der unscheinbare Singvogel gilt heute als ausgestorben. Sein flacher Moosbau aus Neuseeland liegt nun im Tresor in Wien – neben anderen Zeugen einstiger Artenvielfalt.

„Nur wenige Vögel wie der Trottellumme und Ziegenmelker machen gar keine Nester“, sagt der Experte. Andere dagegen treiben enormen Aufwand für ein gemütliches Zuhause. Töpfervögel etwa spachteln Lehm in wochenlanger Packerei zu einer spektakulären Kugel mit ausgepolsterter Brutkammer und Seiteneingang. Die Anstrengung für das gefiederte Leichtgewicht ist enorm, sein Häuschen wiegt zuletzt bis zu vier Kilo.