App: Zehn "Challenges" für den Klimaschutz

In knapp zwei Wochen, am 21. März, ist Tag des Waldes. Rund um diesen Bewusstseinstag startet die App "beat 3" die sogenannte "Zusammenwachsen Challenge". Endziel der Challenge: 1.000 Bäume in Uganda pflanzen. Wie das funktioniert?

Ab heute - also von 8. März - bis zum 28. März gibt es jede Menge Aufgaben zu erfüllen, die die App vorschlägt. Das reicht von Bäume pflanzen bis hin zu Wäldern von Müll befreien. Insgesamt warten zehn solche Herausforderungen auf die Spielerinnen und Spieler. Erledigt man diese, kassiert man Punkte. Dabei gibt es individuelle Preise, wie eine Baumpatenschaft, zu gewinnen.