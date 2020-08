Wie uns die Corona-Pandemie den Klimawandel vergessen ließ

Am 5. Juni war Weltumwelttag. Während es normalerweise wohl zahlreiche Aktionen rund um den Globus gegeben hätte, um auf den Klimawandel als eine der größten Herausforderungen der Gegenwart aufmerksam zu machen, waren dieses Jahr lediglich ein paar Bekundungen ausgewählter Politiker zu einer ökologischen Wende zu vernehmen.

Die Corona-Krise hat nicht nur große Demonstrationen à la Fridays for Future unmöglich gemacht, sondern auch die Sorge um den Klimawandel weitgehend verdrängt.

Österreichische Klimaforscher haben deshalb in einem offenen Brief an die Regierung gemahnt, dass sich der Klimawandel ohne entsprechende Gegenmaßnahmen „weit katastrophaler“ entwickeln könnte als das schlimmste Covid-19-Szenario. Und gefordert, diesbezüglich genauso konsequent vorzugehen.

Denn: „Uns bleiben vielleicht noch zehn Jahre, um das Ruder herumzureißen“, sagt Karl Steininger, Klimaökonom am Wegener Center der Universität Graz und einer der 22 Unterzeichner.