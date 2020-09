Studie: Nichts ängstigt Kinder so sehr wie der Klimawandel

Auch wenn Moser es geahnt hat, in seiner Eindeutigkeit hat ihn das Ergebnis doch verblüfft: „Mehr als acht von zehn Kindern und Jugendlichen haben Angst um unseren Planeten – unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder am Land wohnen, ob sie auf eine NMS oder ein Gymnasium gehen und welcher Bildungsschicht sie angehören.“ Ein Vorurteil ist somit widerlegt: Die Fridays-for-Future-Demonstranten vertreten eben mehr als eine elitäre Mittelschicht-Jugend. Weitaus weniger Sorgen macht sich die Jugend über Themen wie Corona oder Arbeitslosigkeit (siehe Grafik unten).

Für Moser lässt das nur einen Schluss zu: „Kinderschutz ist Klimaschutz. Die Politik darf trotz Corona-Krise das Thema Klima- und Umweltschutz nicht vergessen.“

Das Recht auf eine intakte Umwelt, das übrigens auch die UN einfordert, sollte als zusätzliches Kinderrecht in der Verfassung verankert werden. In der Praxis hieße das dann, dass jedes Gesetz daraufhin überprüft wird, dass es nicht den Kinderrechten – und somit dem Klimaschutz – widerspricht.

Grafik: Das ängstigt die Jugend