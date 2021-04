Warum fühlt sich das Leben derzeit wie in einer Zeitfalle an?

Das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen

„Es sind die Wiederholungen, die einem derzeit das Gefühl geben, nicht vom Fleck zu kommen, die Déjà-vus“, sagt Gerhard Blasche, Psychologe an der MedUniWien. Hieß es doch genau vor einem Jahr: Alles abgesagt. Theater, Reisen und Ostern nur auf halbmast. Also all das, was hilft, von Problemen und Alltag mental auf Distanz zu gehen, zu entspannen, Spaß zu haben, so Blasche.

Dabei seien es die Rituale, die den Jahreslauf symbolisieren, die Zeitstruktur vorgeben; die Familienfeste, das Zusammenkommen mit Menschen, die einem Halt geben.

"Sorgen Sie für Erlebnisse"

Es ist kompliziert. Gerhard Blasche: „Die Möglichkeiten vom Ich-steig-da-mal-Aus fallen derzeit eher weg. Wir befinden uns in der Corona-Alltags-Suppe.“ Und ja, es ist nicht einfach, und für jeden Menschen unterschiedlich gut umzusetzen. Doch es kann zumindest gefühlt einen Weg aus der Misere geben. Der Psychologe empfiehlt, selbst „für Ereignisreichtum zu sorgen“. Was damit gemeint ist? „Sorgen Sie für Erlebnisse. Soweit die gesetzlichen Maßnahmen es zulassen, etwa mit einem Tagesausflug, innerhalb der Möglichkeiten, das schafft mehr Erlebnisse als ein Spaziergang um den Block.“ Auch weil ein Ausflug mit der Planung beginnt, schon die Vorbereitungen einen aus dem Trott heben können. „Besondere Erlebnisse strukturieren die Zeit, weil man sich an sie erinnern kann.“ Das gilt übrigens immer. Verpasst man dem eigenen Leben doch so selbst einen Kick. Egal, ob Montag, Dienstag oder Mittwoch.