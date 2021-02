Warum putzen wir, bevor die Putzhilfe kommt?

My Home is my Castle. Hier kehren wir heim, nachdem wir unsere Schlachten geschlagen haben. Hier sammeln wir neue Kräfte. Nehmen unsere Lieben in die Arme. Lassen uns fallen. Zu Hause geraten wir außer Tritt, während wir uns da draußen am Riemen reißen müssen.

Heimkommen, das heißt: das Schild ablegen, den Speer in den Schrank räumen. Ausruhen, Kraft schöpfen, Luft holen. Und auch: Geschirrspüler ausschlichten vergessen, zu faul zum Werkzeugwegräumen sein, alles rumliegen lassen. Zeige mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Wer wirklich mehr über einen Menschen erfahren will, sieht sich an, wie er wohnt. Wenn er einen reinlässt.