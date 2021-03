Warum putzen wir im Frühjahr besonders gründlich?

Der Sinn des Saubermachens

„Wir entfernen den Schmutz, um den Geist von weltlichen Sorgen zu befreien. Wir putzen den Dreck weg, um uns von Verhaftungen zu lösen“, erklärt der buddhistische Priester Keisuke Matsumoto, wie die Reinigung von Seele und Umgebung zusammenhängt. („Die achtsame Kunst des Putzens“, Goldmann). Der Sinn des Saubermachens sei, „die Wolken des Geistes zu entfernen“.

Das Haus schütteln

Das Frühjahr im Reinen mit sich selbst und einem frisch geputzten Heim zu begrüßen, hat in vielen Kulturen Tradition. Zum jüdischen Pessachfest werden die Häuser bis in den hintersten Winkel gereinigt, kein Krümel soll übrig bleiben. Und „Nouruz“ heißt das persische Neujahrsfest, das gleichzeitig den Frühling begrüßt, damit verknüpft ist der Begriff „Khouneh tekouni“, „das Haus schütteln“. Er beschreibt, was wir mit Frühjahrsputz meinen. Und in China heißt es raus mit dem Staub, in dem Dämonen sitzen sollen.

Putzen macht glücklich?

Wer sich also auf Youtube für den Frühjahrsputz motivieren lässt, macht nichts falsch. Aber fühlt man sich durchs Putzen echt besser? Eine Studie der kanadischen Glücksforscherin Elizabeth Dunn schürt Zweifel: Demnach macht Putzen glücklich, aber nur, wenn man es nicht selbst machen muss. Wann hat Frau Maker wohl Zeit für meine Fenster?