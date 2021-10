Wie Ahornsirup leuchtet der Kaffee namens "Black Insomnia" in der Tasse – bereits beim ersten Schluck steigt ein intensiver Schokoladenduft in die Nase. Am Gaumen schmeckt die Mischung aus Arabica- und Robustabohnen weich und ausgeglichen, keinesfalls bitter. Und doch ist diese eine Tasse Filterkaffee so stark wie fünf Tassen herkömmlicher Filterkaffee.

Der Produzent verspricht: "Eine Tasse – fünf Stunden auf Anschlag." Ein Kaffee also, der Koffein-Junkies zum Zittern bringt.

Vor rund vier Jahren kaufte der Österreicher Alexander Sacken gemeinsam mit einem Partner das südafrikanische Unternehmen, dessen Kaffee bereits damals zu den stärksten Kaffeesorten der Welt zählte. Mittlerweile liegt der Koffeingehalt pro Tasse bei rund 1.105 mg – freilich variiert diese Maximaldosis je nach Zubereitungsart. Dennoch ist diese Angabe kein reiner Marketinggag.