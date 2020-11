Porträt eines Tee-Fetischisten: Schlürfen mit Stil

Der 57-Jährige fühlt sich derzeit wie ein Fisch ohne Wasser – ein Tee-Verkoster, der auf seine Reisen wegen der angespannten Lage verzichten muss. In seinem Leben vor Corona reiste Krömer einmal im Monat über die Ozeane zu den schönsten Landschaften der Welt. Seine Freiheit beginnt, wenn er in Katmandu in einen kleinen Flieger wie aus einem Bud-Spencer-Film steigt und 45 Minuten über dem Mount Everest kreist, um sich in den immergrünen Himalaya-Teegärten mit Bauern zu treffen, die er seit Jahrzehnten kennt.

Die Faszination für Tee ist dem neuen Österreichischen Teeverbands-Präsidenten in die Wiege gelegt worden. Schon sein Vater reiste als Tee-Tester in den 60ern und 70ern durch Indien und nach Sri Lanka: „Ich erzähle immer und immer wieder die Geschichte, wie ich als Bub davon beeindruckt war, wenn mein Vater mit Koffern voll Gerüchen und Geschenken wie geschnitzte Holz-Elefanten nach Hause kam. Der Koffer roch modrig nach den Monsun-Tagen und blumig von den Teesorten. Wenn meine Mutter ihm Tee zum Frühstück reichte und er sagte: Oh, ein Ceylon Uva Pekoe, wusste ich, dass ich das auch können will.“

Vom Tee-Zentrum Hamburg kam Krömer nach Österreich zu einem Zeitpunkt, als es hierzulande keinen einzigen Tee-Importeur gab, der den Handel belieferte. Gemeinsam mit Andrew Demmer baute er sein Unternehmen „Teegarten“ auf.