Zeit fürs Teeater: Die neue Lust am Teetrinken

T-Room, Teekleid & „Tee Races“

Aber das heiße Aufgussgetränk ist mehr als nur eine Wohltat. Es ist das – nach Wasser – am zweithäufigsten konsumierte Getränk auf der Welt. Und das sorgt naturgemäß für eine Fülle von Sorten – und viel Gesprächsstoff. Natürlich, ob man es neben dem Grünen Tee vielleicht auch einmal mit einem Weißen versucht, muss jeder für sich entscheiden.

Der Vielfalt zwischen zarten, wenig Teein beinhaltenden Sorten und einem kräftigen Assam sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt. Experimentierfreudige müssen sich zwar Corona-bedingt noch gedulden, bis etwa Jäger-Tee zum Verkosten wieder seinen legendären „T-Room“ öffnet.

Täglich ab 15 Uhr kann man sich aber bei Eva und Peter Haas am Stephansplatz beim „Afternoon Tee“ all den Köstlichkeiten hingeben, die in einschlägigen Kreisen zum guten Ton zählen: einer Kanne Tee samt einer Etagere mit „Scones“ mit Marmelade und Mascarpone, Teekuchen und Petits fours.