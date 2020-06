Wegen Erfolg: Sacher-Suiten werden auch in Salzburg zu Séparées

Ende Mai ließ das Traditionshotel in der Wiener Innenstadt die Kultur der Séparées wieder aufleben: Die Suiten verwandelten sich in 152 exklusive Mini-Restaurants.

Bis zu vier Gäste (und dazu zwei Kinder) durften die Suiten für drei Stunden zum Frühstück, Lunch oder Dinner beziehen. Weil die Aktion in Zeiten von Social Distancing so gut angenommen wurde, kommt das Konzept jetzt auch nach Salzburg.

Das Hotel in Salzburg folgt zwischen 20. Juli und 2. August 2020: Auch hier dürfen bis zu vier Personen mittags oder abends ein Séparée genießen, Küchenchef Michael Gahleitner überrascht mit einem Drei-Gänge-Menü. Ein Butler sorgt für den perfekten Service. Kosten für zwei Personen (inklusive Menüs): 123 Euro.

"Welches Zimmer zum privaten Séparée wird, bleibt auch in Salzburg bis zum Check-In geheim", freut sich Hotel-Direktorin Armie-Angélique Weinberger auf das Pop-up in ihrem Haus an der Salzach.