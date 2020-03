Vitamine vom Fensterbrett: Warum Sprossen gesund sind

Das ist nämlich der zweite große Vorteil von Sprossen. Um sie zu kultivieren, bedarf es weder eines großen Gartens noch eines grünen Daumens. Ein paar große Marmeladengläser, ein helles Fensterbrett und etwas Wasser reichen, um die geballte Power auf den Teller zu bekommen. „Grundsätzlich kann man die Samen von Pflanzen verwenden, die man auch im ausgewachsenen Zustand als Ganzes essen kann“, so die Ernährungswissenschaftlerin. „Nachtschattengewächse wie Erdäpfel oder Paradeiser fallen weg, da sie Solanin enthalten.“ Ob eher Getreide- oder Gemüsesamen zum Ziehen von Sprossen verwendet werden, ist letztlich reine Geschmackssache. Es gelingt mit beiden Sorten.

Kehrseite der Medaille

Trotz all dieser positiven Eigenschaften werden Sprossen in letzter Zeit immer wieder kritisiert. Das liegt jedoch nicht an ihnen, sondern an der oft unsachgemäßen Handhabung. „ Sprossen sind ein hygienisch empfindliches Produkt, da sie in einem feuchten Milieu bei Zimmertemperatur gezogen werden“, weiß Andrea Ficala. „Daher ist der einwandfreie Umgang mit ihnen das Um und Auf.“ Das beginnt bereits vor dem Keimvorgang. Die Gefäße werden vor jedem Gebrauch heiß gewaschen. Das Mulltuch oder Gaze, das als Abdeckung der Glasöffnung dient, muss selbstverständlich sauber sein. Während des Keimens muss Luft in den Gefäßen zirkulieren können, zudem werden die Sprossen ständig mit frischem Wasser gespült, um Schimmelbildung vorzubeugen. „Vor dem Verzehr immer mit frischem Wasser abbrausen, auch gekaufte Sprossen“, so Ficala. Dann steht dem Genuss nichts im Wege.