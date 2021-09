Thomas Wohlfarter ist neuer Chefkoch im Schlosspark Mauerbach

Das Restaurant Vier Jahreszeiten im Schlosspark Mauerbach hat einen neuen Chefkoch: Thomas Wohlfarter führt ab sofort das mit zwei Gault & Millau-Hauben prämierte Restaurant am Stadtrand von Wien.

Augenmerk auf nachhaltige Superfoods

Wohlfarter war in den vergangenen Jahren unter anderem im Dombeisl, Amarantis und Palais Coburg tätig. "Ich koche jetzt, was ich in den letzten 20 Jahren als Essenz mitnehmen konnte. Kurz gesagt, alles, was am besten geschmeckt hat, wird neu durchdacht, verfeinert und im A la Carte-Angebot in eine Art 'Best of Wohlfarter' zusammengefasst", sagt der Haubenkoch. "Ich möchte den Gästen leicht zugängliche Klassiker der österreichischen Küche servieren mit Produkten, die man kennt. Exoten und Geschmacksexperimente wird man bei mir kaum finden, dafür die Aromen und Nuancen der Zutaten umso mehr spüren“, sagt Wohlfarter.

Klassisch bekannte Geschmackskombinationen, die man manchmal seit der Kindheit nicht mehr gegessen hat, sind die Basis von Wohlfarters Konzept, das auf überwiegend regionale Produkte setzt. Mehr Augenmerk möchte er künftig auf Suppenvarianten legen und sich mit nachhaltigen "Superfoods" aus dem Wienerwald und Waldviertel spielen.

"Meine größte Motivation ist es, Gerichte zu servieren, die dem Gast einfach schmecken. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Arbeiten mit dem kreativen Küchenteam. Im Schlosspark Mauerbach ist man neugierig und interessiert, eine kulinarische Entwicklung mitzumachen. Das stetige Streben nach mehr passt sehr gut zu meiner Persönlichkeit und lässt hohe Ziele mit großen kulinarischen Ansprüchen zu", so der Küchenchef.