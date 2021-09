Klassisches Fastfood ohne Fisch und Fleisch: Kann das funktionieren?

In Supermärkten gehören Fleischimitate auf pflanzlicher Basis mittlerweile zum fixen Sortiment – der Marktanteil beträgt immerhin schon ein Prozent. Doch was tun, wenn man als Vegetarier, Veganer oder als sogenannter Flexitarier nicht selber kochen will? Fastfood-Angebote für Vegetarier und Veganer waren bisher eher Exoten in der Gastroszene. Immer öfter findet man nun auch in herkömmlichen Restaurants Fleischersatzprodukte auf den Karten. Und jetzt springen sogar etablierte Ketten auf den Zug auf. In Form von täuschend echt aussehenden und auch so schmeckenden Fleisch- und auch Fisch-Alternativen.