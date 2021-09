Wie der Most die Vielfalt der heimischen Obstsorten beeinflusst hat

In der Steiermark fängt die Arbeit in den Obstgärten jetzt so richtig an: „Wir starten derzeit mit der Apfelernte“, erzählt Manfred Kohlfürst, Präsident des Österreichischen Obstbauverbands und natürlich auch ein Steirer. Denn nirgendwo wird in Österreich so viel Obst angebaut wie in der Grünen Mark.

Auch die Birnen werden jetzt je nach Sorte nach und nach reif, erzählt Kohlfürst: „Im Gegensatz zu den Äpfeln, die wir in guten Jahren auch zu großen Teilen exportieren, haben wir bei den Birnen noch etwas Aufholbedarf – hier kann der Anbau nicht den Bedarf der Österreicher decken.“ In ein paar Jahren soll es aber so weit sein, dass die Österreicher ausreichend heimische Birnen bekommen. Was viele Obstbauern davor zurück schrecken lässt das Obst anzubauen, sind Krankheiten und Schädlinge – wie der Feuerbrand, der während der Blütezeit die Bäume zerstören kann, und der Birnblattsauger, erläutert Kohlfürst.