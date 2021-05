Sie kennen Antonio Carluccio, der in unzähligen Filmen italienische Rezepte auf lässige und appetitlichste Weise kredenzt hat? In der Serie „Two Greedy Italians“ begleitete ihn sein Kompagnon Gennaro Contaldo durch Italien. Beide haben tolle Kochbücher geschrieben, von Contaldo ist kürzlich ein Backbuch erschienen.

Sein Pizzateigrezept: 10 g frische Germ in 325 ml lauwarmem Wasser auflösen. 500 g Weizenmehl (Type 550) und 2 TL Salz vermengen, nach und nach die Germmischung einarbeiten. Zehn Minuten kneten, abdecken, zehn Minuten gehen lassen. Teig in zwei bis drei Stücke teilen, jeweils zwei Minuten kneten. An einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Einfach, oder? Noch einfacher: die neue Tiefkühlpizza „All natural – by Barbaro“ hat einen überraschend feinen Pizzaboden.