Eierspeise einmal anders: So schmeckt sie richtig gut

ZUTATEN

für 4 Personen

8 Eier

100 ml Milch

Salz, Pfeffer

3 EL Olivenöl

12 Stangen grüner Spargel

2 EL Buchweizen (ganze Körner)

4 Zweige Estragon

1 Eier in eine Schüssel aufschlagen. Milch, Salz und frisch gemahlenen Pfeffer hinzufügen und alles kräftig zu einer homogenen Masse verrühren. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Masse hineinleeren und bei mittlerer Hitze mit einem Holzlöffel oder Pfannenwender wenden, sobald es am Pfannenboden zu stocken beginnt. Dann die lockere Eierspeise in eine Schüssel gleiten lassen und warm halten.

2 Spargel unter kaltem Wasser abspülen, die Enden abschneiden. Die Stangen gründlich abtrocknen und in jeweils 2-3 Stücke schneiden. Die Pfanne auswischen und frisches Öl hineingeben. Spargelstücke bei hoher Temperatur 2-3 Minuten anbraten, bis sie leicht braun werden, aber noch knackig sind. Mit Salz und Pfeffer würzen, aus der Pfanne nehmen und warm halten

3 Die Pfanne wieder erhitzen und den Buchweizen darin bei milder Temperatur wenige Minuten rösten, bis er zu bräunen beginnt und sein Aroma verströmt.

4 Eierspeise auf Tellern verteilen, Spargelstücke und Buchweizen draufgeben, mit Estragonblättern garnieren und mit etwas Olivenöl beträufeln. Sofort servieren.

TIPP: Um beim Spargel holzige Teile abzutrennen, werden die frischen Stangen am besten gebrochen, nicht geschnitten: ab da, wo er bricht, ist er gut. Reste und Schalen verkocht man zu Fond als Basis für Suppen und Saucen.

Aufwand: *

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Preis: **

Kalorien: ca. 280 kcal/Person

"Nordic Family Kitchen" von Mikkel Karstad, Prestel Verlag, 37,10 €, www.penguinrandomhouse.de