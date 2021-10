So schmecken Lachs und Thunfisch der Trend-Marke Vegan Zeastar

Seit wenigen Wochen vertreibt ein heimischer Lebensmittelhändler den veganen Fisch in mehr als 900 Standorten österreichweit. Der KURIER hat die Produkte verkostet: Die Textur (siehe Foto) und das Mundgefühl sind beim fischfreien Lachs und Thunfisch täuschend echt: Das Messer gleitet sanft durch den rosa Fischblock. Das Unternehmen schafft dies mit einer Rezeptur aus Tapiokastärke (Maniokwurzel) sowie Glukose aus Algen.

Und der Geschmack? Mäßig. Die süßlichen Noten kommen nicht annähernd an die neutralen-buttrigen Aromen von Fisch heran. Allerdings stoßen die Produkte unter veganen Konsumenten auf großes Interesse, da jetzt Trend-Gerichte wie Poké-Bowls auch fischfrei zubereitet werden können.

Hergestellt werden die Produktneuheiten in Taiwan, mittelfristig wünscht sich Sterk aber Produktionsmöglichkeiten in Europa, am liebsten in den Niederlanden. Generell scheint sich dort Europas Zentrale für eine fleischfreie Nahrungsmittelindustrie zu entwickeln.