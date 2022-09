Milliardengeschäft: Wie giftig Lachs auf unseren Tellern sein kann

Ein neues Buch über Lachs beschäftigt sich erneut mit den vielen Problemen, die es im Zusammenhang mit Zuchtbecken im Meer gibt. Die Journalisten Douglas Frantz und Catherine Collins haben sich die verschiedenen Facetten in diesem Bereich in „Salmon Wars: The Dark Underbelly of Our Favorite Fish“ genauer angesehen.

Angefangen hat ihr Interesse an Zuchtfarmen im offenen Meereswasser - aus denen 90 Prozent der Supermarkt Lachse stammen - weil in ihrer kanadischen Heimat Nova Scotia eine große Meeres-Fischzucht von einem führenden Lachshersteller entstehen sollte. Das Riesenprojekt wurde von den Bewohnern vereitelt.

Bloomberg hat mit dem Autorenpaar nun ein Interview geführt, in dem Collins und Frantz vor toxischen Fischen warnen und erklären, warum Züchtungen in Meeresbecken so schlecht sind und welche Lösungen es gibt.

Gifte sammeln sich in Fischfleisch

An erster Stelle stehen für Collins die Gesundheitsrisiken, die sich durch den Verzehr von gezüchtetem Atlantik-Lachs ergeben. Insbesondere für schwangere Frauen, Säuglinge, Kinder sei so eine Art Lachs nicht empfehlenswert. Gifte, insbesondere polychlorierte Biphenyle, sind extrem schädlich und können Krebs auslösen. Diese Tatsache ist schon seit einigen Jahren bekannt. Polychlorierten Biphenyle (PCB) „verbleiben im Lachsfleisch und sammeln sich durch den Verzehr des Fischs auch in unserem Körper."

Läuse und Chemikalien

„Uns wurde gesagt, dass der Genuss von Lachs gut für uns und gut für die Umwelt ist. Die Realität sieht beunruhigend anders aus“, so Collins. Das Buch schildert die riesigen Meeresfutterplätze in Netzen detailliert, in denen Millionen von Zuchtlachsen in von Parasiten befallene Käfige gepfercht und mit Chemikalien versetzter Nahrung gefüttert werden. Sie können zudem mit Antibiotika (wird aber in den letzten Jahren weniger einsetzt) und umstrittenen Konservierungsmitteln belastet sein und sind oft von Lachsläusen befallen. Dafür werden die Fische sogar teilweise geimpft.

Dabei stammen derzeit 90 Prozent der Lachse in Supermärkten aus solchen Aquakulturen, die auch die Gewässer mit Tonnen an Fischkot aber auch Bakterien und Chemikalien zerstören.

Umweltaspekt - stört Wildlachse

Neben dem Gesundheitsaspekt durch den Verzehr dieser Fische, geht es den Autoren auch um die die Auswirkung auf die Umwelt. „Und das gliedert sich in zweierlei Hinsicht auf: Erstens die Auswirkungen auf die wenigen verbleibenden Wildlachse. Diese Farmen sind Petrischalen für Krankheitserreger und Viren und Parasiten, die sich unweigerlich über die Netze auf den Wildlachs ausbreiten."

Zweitens: Das Meer selbst wird zerstört und beeinflusst andere Tiere äußerst negativ. Frantz: „Wir haben ein Foto einer Lachsfarm an der Südküste von Nova Scotia gefunden, das einen im Meeresboden vergrabenen Zollstock zeigt, 32 Zoll (81 Zentimeter) tief im Dreck – Dreck, der von überschüssigem Futter, Kot und den verschiedenen Chemikalien und Dingen zurückbleibt. Und das sind Meeresgründe, die von anderen Fischen genutzt werden, von Hummer, von vielen bodenfressenden Fischen. Es ist keine gute Sache.“