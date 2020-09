Rassismusdebatte: "Uncle Ben's" bekommt neuen Namen und neues Logo

Als Folge der "Black Lives Matter"-Bewegung in den USA bekommt nun auch die Marke "Uncle Ben's" ein neues Aussehen und einen neuen Namen. Ab 2021 werden die Reisprodukte unter dem Namen "Ben's Original" in den Regalen stehen, das Porträt des angeblichen Firmengründers kommt weg, gab der Mutterkonzern Mars am Mittwoch bekannt. Unverändert bleibt hingegen der blaue Schriftzug auf orangenem Hintergrund, hieß es.