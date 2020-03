Bahlsen wird nach Rassismus-Vorwürfen Kekse umbenennen

"Weil du mir jeden Tag versüßt", neben dem Text sah man zwei Tassen mit Milchkaffee und einen Teller Kekse. Bei den Keksen handelte es sich um die seit Jahrzehnten bekannte Bahlsen-Sorte namens Afrika – mit Schokolade überzogene Waffelkekse.

Anlässlich Valentinstag stellte das deutsche Unternehmen die Frage, mit wem man die süßen Kekse am liebsten teilen würde. Doch schon bald häuften sich unter dem Instagram-Beitrag die Kommentare. "Ein brauner keks der Afrika heißt? For Real?"

Bereits zu Beginn der Debatte erklärte Bahlsen: "Hallo zusammen, wir möchten hier betonen, dass uns rassistische Gedanken mehr als fern liegen. Der Name Afrika wurde ausgewählt, weil Afrika der größte Produzent von Kakaobohnen auf der Welt ist und der Name damit perfekt zu unseren vollschokolierten Waffeln passt. Das Produkt Afrika bieten wir unter diesem Namen bereits seit über 60 Jahren an."

Der Name der Waffelblätter weise auf die größte Kakao-Anbauregion der Welt, Westafrika hin. Die Elfenbeinküste und Ghana sind die weltgrößten Kakaoproduzenten.