Rassismus verharmlost: Adidas-Personalchefin muss gehen

Die laufende Rassismus-Debatte macht auch nicht vor der Chefetage bekannter Unternehmen Halt. Am Dienstag musste Adidas-Personalchefin Karen Parkin nach Kritik an ihrem Umgang mit dem Thema Rassismus den Hut nehmen. Der Aufsichtsrat habe ihr Rücktrittsgesuch als Arbeitsdirektorin zum Monatsende angenommen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Parkins Posten übernimmt interimistisch Vorstandschef Kasper Rorsted.