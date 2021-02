Mochi und Filippou: Die besten Valentinstags-Menüs zum Bestellen

Toni Mörwald (NÖ, W)

Das Valentinstags-Menü in sechs Gängen kann mit wenigen Handgriffen und dank Anleitung zu Hause finalisiert werden: Neben Trüffel-Gnocchi setzt der Star-Koch auf ein Entrecôte Double a la Café de Paris mit Erdäpfel-Gratin. Kosten für Zwei: 138 Euro. Die Bestellung lässt sich mit Gänseleber, Kaviar oder Herz-Torte erweitern, zudem stehen zahlreiche Weine und Champagner zur Auswahl. Die Boxen können in Wien im „Mörwald Kochamt“ oder im Hotel am Wagram am 13.2. abgeholt werden. Für Wien ist der Bestellschluss am 8.2.

Info: www.moerwald.at