Restauranttest: Ziemlich viel Brasilien in Kias Kitchen

Brasiliens Kulinarik ist absolut faszinierend, geprägt von den vielen verschiedenen Ethnien, die dort aufeinandertrafen und -treffen, außerdem geprägt von der unglaublichen Vielfalt an Zutaten, die dieses riesige Land offeriert. Umso erstaunlicher, dass Ess- und Trinkkultur des fünftgrößten Staates der Erde bei uns nahezu unbekannt ist, gerade mal Kaffee und Caipirinha haben es in nennenswertem Ausmaß nach Österreich geschafft.

Das könnte sich jetzt ändern, denn vor Kurzem haben der griechisch-österreichische Alexander Burget und sein Ehemann, der frühere brasilianische Balletttänzer Kias Burget, in der Gumpendorfer Straße ein kleines Lokal übernommen. Und bieten hier nun eine bunte, überaus aromatische Küche an, die zwar nicht ausschließlich, aber doch ziemlich brasilianisch ist. Etwa einen grandiosen Salat aus Schwarzaugen-Bohnen mit getrockneten Tomaten und geräuchertem Wiener Wels, eines der aktuell besten Bohnen-Gerichte Wiens (8,90 €), schlichtweg herrliche „Empadinhas“, kleine und unglaublich fette Mürbteig-Küchlein mit Frischkäse-Hühnerfrikassee-Fülle (1,50 €), oder einen wunderbaren würzigen Eintopf namens „Moqueca“ mit selbst gepresster Kokosmilch, den man je nachdem mit Fisch oder mit Pilzen bekommen kann (13,90 €). Und selbst die griechischen Fleischbällchen „Soutzoukakia“ sind dank Paprika-Sauce so außerordentlich würzig, dass einen gleich der Samba packt (12,50 €). Das ist Essen, auf das man sich freuen kann, selbst als Take-away. Und für alle, die gern selber kochen, gibt’s auch einen kleinen Shop mit allerlei Spezialitäten.



Kias Kitchen

Wien 6, Gumpendorfer Str. 37,

Tel: 0676/385 00 20,

Di-Sa 10-19,

www.kiaskitchen.org



Bewertung:

Essen: 35 von 50

Service: 0 von 10

Weinkarte: 10 von 15

Verpackung: 22 von 25

Gesamt: 76 von 100



florian.holzer@kurier.at