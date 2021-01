Das Geheimnis von Barbara van Melles perfekten Faschingskrapfen

Die Tricks für die richtigen Handgriffe sollen aber erst in dem Workshop verraten werden: "Die Kunst ist, dass die Bauchbinde so gelingt, ohne dass der Teig mit Fett durchtränkt ist. Und es kommt auch auf die richtige Temperatur an – sowohl beim Teig als auch beim Öl, das für das Herausbacken benötigt wird. Deswegen brauchen Hobbybäcker unbedingt ein Backthermometer. Küchenmaschine braucht es keine – es reicht Muskelkraft."

Nach der Anmeldung erhalten alle Teilnehmer ein Rezeptheft und eine detaillierte Einkaufsliste.

"Außerdem gibt es einen Zeitplan, denn für die perfekten Faschingskrapfen braucht es einen Vorteig: Wer also live mitbacken will, muss zuvor ein Dampfl vorbereiten. Bäckermeister Wöckl zeigt dann den Teilnehmern, wie der Vorteig besonders seidig weiterverarbeitet wird. Nur so entsteht ein flaumiger Teig."

Dabei muss man weder sich selbst, noch das nicht vorhersehbare Backergebnis vor Fremden präsentieren: "Die eigene Kamera muss bei dem Workshop nicht eingeschaltet werden. Es reicht, wenn man dem Bäckermeister zusieht."