Noch immer ist frischer Germ in Supermärkten Mangelware: Dass die Österreicherinnen und Österreicher sich mit Germ eingedeckt haben, dürfte tatsächlich mehrere Gründe haben. Zum einen braucht es Germ für süßes Gebäck und Kuchen, zum anderen war das Osterfest nur wenige Wochen entfernt zum Beginn der Maßnahmen.

Der wichtigste Grund für das Aufkaufen von Germ war wohl, möglichst wenig in Supermärkten und bei Bäckern einzukaufen und einige Wochen auf seine Vorräte vertrauen zu können.

Da die Abpackkapazitäten der Germ-Produzenten für die große Nachfrage nach dem 42 Gramm schweren Würfel derzeit nicht ausreichen, sind Lieferengpässe die Folge. Ewald Müller, Vorstand der Lesaffre Austria AG, dem Hersteller des Mautner Markhof-Germs, lässt jetzt mit einer guten Nachricht aufhorchen: Backhefe ist ausreichend vorhanden und jetzt auch in der 500-Gramm-Verpackung erhältlich.

Wie das, wenn der Würfel doch überall ausverkauft ist? Da Bäcker 500-g-Verpackungen verwenden, ist diese Größe ausreichend vorhanden in Österreich. Viele Bäckereien und Supermärkte verkaufen ab sofort die heißbegehrte Backzutat in der Großverpackung an Kunden.

Was aber tun mit so viel frischem Germ, wenn man nicht gleich die ganze Menge verbraucht? " Hefe lässt sich ganz wunderbar einfrieren und ist dann etwa ein halbes Jahr im tiefgekühlten Zustand haltbar", erklärt Ewald Müller.

Germ einfrieren und auftauen, so gelingt's: