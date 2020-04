Stelze, Reindling oder Osterkitz: Diese Restaurants und Bars stellen zu

Kolariks Luftburg, Wien und Niederösterreich

Die Fastenzeit ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber eine knusprig gesurte Stelze ist tatsächlich ein seltenes Schmankerl: Kolariks Luftburg im Prater verschickt die Stelze auf Vorbestellung via kolarik.shop, das Fleisch wird an einem Wunschtermin am Wochenende sowie an Feiertagen zugestellt – kontaktlos und direkt vor die Tür. Kosten: 32 Euro

Der Mindestbestellwert beträgt 50 Euro, das Liefer-Zeitfenster ist 10 bis 13 Uhr. Es wird auch nach Niederösterreich geliefert. Die Zahlung erfolgt vorab.

Neben alkoholfreien Getränken von Höllinger, Winzerhof Landauer und Red Bull Organics werden österreichische Bio-Weine und diverse Biersorten (Budweiser Budvar, Hacker Pschorr 1417, Gusswerk) geliefert.

Info: kolarik.shop