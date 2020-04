Osterstriezel backen ohne Germ: Geht das? Ja!

Sie haben ein helles Bier zu Hause, Haushaltszucker und Mehl? Gratulation, dann brauchen Sie nur noch ein sauberes Schraubglas und müssen sich 24 Stunden gedulden, bis Sie stolzer Besitzer eines selbstgemachten Germs sind.

In den vergangenen Woche gehörten frische Germwüfel, aber auch Trockengerm zu den beliebten Hamster-Objekten in Österreichs Supermärkten. Kein Wunder in einem Land mit so großer Kuchen- und Mehlspeistradition, hinzu kommt, dass die Oster-Festtage womöglich ohne Gang zum Bäcker oder Supermarkt zelebriert werden müssen.

Was also tun, wenn man nicht zu den Glücklichen gehört, die Germ ihr Eigen nennen dürfen? Selber machen!

Bei Saccharomyces cerevisiae handelt es sich um einen einzelligen Pilz, der die Herstellung von süß-fermentiertem Gebäck wie Osterstriezel oder Kipferl ermöglicht.

Im Mittelalter sorgten Hefner für die Vermehrung der Hefe, die Bäcker wurden mit obergärigen Hefen von Bierbrauereien versorgt. Auch heute noch eignet sich das Bier für das Herstellen von Germ zu Hause.

Und so funktioniert's, die Menge entspricht einem Germwüfel:

100 ml Bier, 1 EL Zucker und 1 TL Mehl in einem sauberen Glas verrühren und mit einem Deckel verschließen. Bei Zimmertemperatur 24 Stunden stehen lassen, immer wieder öffnen, damit die Gase entweichen. Am nächsten Tag mit dem entstandenen Germ ein Dampfl ansetzen und nach Rezept weiterverarbeiten.

Übrigens gibt es im Internet auch zahlreiche Anleitungen für Hefewasser aus Trockenobst: Bei dieser Variante werden ungeschwefelte Rosinen oder Datteln mit Zucker in Wasser eingelegt. Allerdings dauert in diesem Fall die Zucht des Zuckerpilzes rund eine Woche.