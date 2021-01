Ex-Kicker eröffnet neues Restaurant Belly of the Beast

Sämiges Weißkraut mit Erdnussmus verfeinert und mit Chili scharf abgeschmeckt – die Bundeshauptstadt ist um ein ganz spezielles Restaurant reicher. Familie Mudenda mit österreichisch-simbabwischen Wurzeln eröffnete unweit vom Schottentor das kleine Restaurant Belly of the Beast, derzeit gibt es die Speisen freilich nur als Take-away. Kommendes Jahr will die talentierte Familienbande neben dem Restaurant eine Greißlerei für ihre eingekochten Delikatessen eröffnen.

Mediale Aufmerksamkeit bekamen die Brüder Marvin und Marcel Mudenda, als sie von Star-Bäcker Georg Öfferl im Sommer 2019 als Küchenchef und Sommelier engagiert wurden. Warum Marvin nicht schon dort auf eine austro-simbabwische Fusionsküche setzte? "Das wollte ich für uns aufheben, wenn wir selbstständig werden", erzählt der 28-jährige Gastronom.