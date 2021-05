Optisches Highlight ist definitiv die blaue Garnele, die wie ihre Schwesterngattung Vannamei ihr natürliches Habitat im Östlichen Pazifischen Ozean an den Küsten Mexikos, Guatemalas und Perus hat. Also in Gebieten, wo Wassertemperaturen das ganze Jahr über jenseits von 20 Grad liegen.

In den 1970ern wurde der Wildfang in den süd- und mittelamerikanischen Ländern durch neu entstandene Zuchtbecken an den Küsten verdrängt. In den Nullerjahren stiegen asiatische Länder dann in die Garnelen-Zucht groß ein.

Die heimischen Delikatessen gibt es neben anderen Produkten wie einem Garnelen-Pesto auch in einem Shop neben der Zuchtanlage zu kaufen. Die fangfrischen Tiere werden nur mit den Hauptgeschmacksträgern Kopf und Schale verkauft.

Die Züchter empfehlen wegen der hohen Qualitätsstandards den rohen Verzehr: Die Geschmacksnuancen reichen von süßlich-nussig bis zu salzig-mineralisch. Flick: "Es freut uns sehr, dass wir diese europaweite Innovation der Welt anbieten können."