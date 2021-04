Im Mai eröffnet Kriegl ihre Eis-Manufaktur in Saalfelden, um größere Mengen liefern zu können. Derzeit wird die Eiscreme an Hotels wie das Kempinski in Jochberg geliefert, Familienpackungen gehen an Bauernläden oder Konditoreien. Kriegl führt bereits Gespräche mit exklusiven Handelspartnern, u. a. in prominenter Wiener Lage.

"Ich habe Eisdesserts wie Topfenknödel zum Mitnehmen entwickelt. Es gibt viele Ideen, aber meine Mitarbeiter schlagen schon die Hände über dem Kopf zusammen."