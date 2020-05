Kindheit im Becher: Kult-Riegel aus Österreich gibt es jetzt als Eis

Außerdem präsentieren sich die Riegel mit einem neuen Design: "Die Verpackungen von Manja und Swedy lösen bei vielen Österreicherinnen und Österreichern Kindheitserinnerungen aus, was wir unbedingt beibehalten wollten. Eine Konsumentenumfrage hat uns auch bestätigt, dass so wenig Veränderung wie möglich gewünscht ist. Das Design wurde deswegen sehr sanft adaptiert und für das Manja-Icon – das Eichkätzchen – haben wir die Originalzeichnung aus den 1960ern digital für den heutigen Verwendungszweck neu aufbereiten lassen.", so Gerhard Schaller, Geschäftsführer Niemetz Schwedenbomben.

Die Eissorten sind in biologisch abbaubaren und kompostierbaren Eisbechern erhältlich, die aus nachwachsenden Rohstoffen in Österreich produziert werden.