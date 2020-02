Milchfreie Milchschokolade: Barry Callebaut baut Fabrik in Deutschland um

Der Schweizer Schokoladehersteller Barry Callebaut will mit pflanzenbasierten Produkten bei der jungen Generation punkten. Er bringt eine neue milchfreie Milchschokolade auf den Markt. Dafür baut er eine Schokoladenfabrik in Deutschland als komplett milchfreie Anlage um.

Die neue Fabrik in Norderstedt werde die erste Anlage des Herstellers sein, die den europäischen Markt mit milchfreier Schokolade beliefern werde, teilte Barry Callebaut am Wochenende mit. "Meines Wissens sind wir damit auch der erste Hersteller überhaupt mit einer milchfreien Fabrik in Europa", sagte Sprecher Frank Keidel zur Nachrichtenagentur AWP.

Mehr als vegan: Die Schoko ist für Milch-Allergiker geeignet