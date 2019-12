5-Zutaten-Rezept: Gar nicht süße Schokolade

Schokolade und Geflügel – das klingt nur im ersten Moment nach Geschmacksverwirrung. Da Schokolade vor allem als süßes Genussmittel in den Köpfen verankert ist, vergisst man leicht auf seine Ursprünge. Denn die Azteken und Maya mischten für Xocolatl, den Urahn unserer heutigen Schokolade, Kakao mit Wasser – und Gewürzen wie zum Beispiel Chili. Warum sollte Schokolade angesichts dieser Geschichte nicht auch in pikanten Gerichten eine interessante Rolle spielen?

Für den Geschmack von Thomas Huber kommt das viel zu selten vor. Der Winter sei für eine Verwendung in einem pikanten Gericht die ideale Jahreszeit. Erst recht in Kombination mit Maroni, die etwas Süße und Molligkeit beisteuern, und einer Ente, die mit herzhaftem Geschmack besticht. Ein Hauch Säure kommt schließlich von schwarzen Nüssen. „Noch als grüne Nüsse im Sommer eingelegt, sind sie sehr vielseitig zu verwenden und geben viel Aroma“, schwärmt Huber.

Aber zurück zur Schokolade. Es sind vor allem die Kontraste der verschiedenen Aromen zwischen süß und kräftig, die den Reiz als Kochzutat ausmachen. Allerdings passt nicht jede Schokolade gleich gut. Am besten harmonieren dunkle Sorten mit einem hohen Kakaoanteil zu Fleisch. Darum wählte Petra aus Mödling in ihrer Rezeptkreation eine Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil für die Sauce. Für die Verwendung in einem Fleischgericht – übrigens harmonieren Schoko-Saucen besonders gut mit Geflügel und Wild – sprach überdies der geringe Zuckergehalt. Denn es gilt: Je dunkler eine Schokolade ist, desto weniger Zucker ist in der Masse enthalten.