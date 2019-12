5-Zutaten-Rezept: Deftig und ein bisschen zart

Wenn schon kräftig, dann gleich ordentlich. So etwas ähnliches dürfte sich Leserin Rommy aus Neudörfl gedacht haben, als sie ihr Rezept entwickelte. Kohlsprossen und Wurzelspeck geben schließlich in der Tat ein reizvolles Paar ab. Der typische Geschmack der zarten Kohlsprossen und der kräftig geräucherte, oft mit Knoblauch gewürzte Wurzelspeck sind eine ideale Kombination für kalte Wintertage.

Als Ausgleich setzt Haubenkoch Dominik Münch in seiner Zutatenvorgabe auf milde Polenta sowie als Krönung auf das Fleisch der Barbarie-Ente. „Sie ist für ihre ausgezeichnete Fleischqualität und ihren aromatischen Geschmack bekannt“, erklärt er. Und es fügt sich da gut, dass Kohlsprossen eine ideale Beilage für Geflügel sind. Eine runde Sache wird das Zutaten-Potpourri schließlich durch die herbe Fruchtigkeit der Vogelbeere.

Vogelbeeren in die Sauce

Für Rommy war schnell klar, dass sie diese in einer Sauce verarbeiten wird. Saucen sind nämlich ihre besondere Leidenschaft am Herd, und die perfekte hinzukriegen, spornt sie immer wieder an. „Es geht darum, die Komponenten richtig aufeinander abzustimmen und miteinander zu verbinden“, erklärt die Hobbyköchin ihre Faszination.

Der Klassiker mit Bratensatz

Beim 5-Zutaten-Rezept entschied sie sich für eine besonders klassische Zubereitungsart und nutzte dabei die Aromen des Bratrückstands sowie jene von Rotwein. Durch das Reduzieren um etwa die Hälfte verdampft ein Teil der Flüssigkeit – es entsteht ein intensiver Geschmack. Manchmal reicht dieses Einkochen bereits alleine für die perfekte Sauce. Rommy wollte diesmal allerdings eine besonders sämige Konsistenz zu ihrer Entenbrust und rührte gefrorene Butter ein. Diese Bindung der Sauce funktioniert durch den Temperaturunterschied zwischen heißer Sauce und eiskalter Butter – außerdem verleiht sie einen schönen Glanz.