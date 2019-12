5-Zutaten-Rezept: Küchenpragmatismus

Man kann es vielleicht nicht mehr hören, weil man es eben zu oft hört. Aber es stimmt: Die Auswahl der Zutaten ist für ein gelungenes Gericht mindestens so entscheidend wie das Talent des Kochs oder der Köchin. Das sieht auch Leserin Gaby aus Bruck an der Leitha ähnlich. Sie achtet besonders darauf, woher die Zutaten kommen und ob sie von guter Qualität sind.

Bei manchen Gerichten ist diese Sorgfalt noch wichtiger, weil man sich schwerer durchschummeln kann. Das war Gaby klar, als sie die Zutaten gesehen hat, die der Kochprofi Kristijan Bacvani vorgegeben hat. Die Küche seines Restaurants Labstelle verträgt nur die besten Zutaten, weil die Gerichte oft ohne Schnickschnack daherkommen sollen. Das klingt dann so: „Ehrlich soll sie sein, aber nicht fad. Regional verwurzelt, doch mit urbanem Flair. Sympathisch frisch und auch ein bisschen raffiniert.“

Raffiniert – das passt zur dieswöchiger Fünf-Zutaten-Kreation von Gaby. Es war klar, dass Wildschwein (übrigens die fast immer gesündere Variante des Schweins) und Schwarze Nüsse zu einem herbstlichen Gericht führen, aber wo soll bloß der Grieß hin? Solche Fragen stellt sich Gaby nicht, denn sie entspannt einfach beim Kochen: „Meistens koche ich drauf los, ohne groß nach zu denken. Und schaue, was rauskommt.“

Wer so pragmatisch an den Herd tritt, hat kein Problem, Grieß mit Wildschwein zu kombinieren: Als pikante Variante in Suppe zubereitet, dezent mit Pfeffer und Kreuzkümmel gewürzt, eine fantastische Idee. So schnell wird aus dem Statisten der Hauptdarsteller am Teller.

Fast so wie ein guter Erdäpfelsalat das Schnitzerl in den Schatten stellen kann. Gabys Lieblingsgericht ist nämlich Wiener Schnitzel. „Mit von mir selbst gemachtem Kartoffelsalat.“