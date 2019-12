5-Zutaten-Rezept: Ein Hase, der überrascht

Teriyaki vom Wildhasen mit eingelegten Buchenpilzen und Herbsttrompeten, Mispelmayonnaise und Kerbelwurzeln in Nierenfett

Vorbereitung: 360 min (inkl. Marinierzeit)

Zubereitung: 45 min

Portionen: 4

TERIYAKI VOM WILDHASEN

1 größerer Hasenrücken ausgelöst und zugeputzt, Knochen aufheben

1 Zweig Thymian, etwas Olivenöl

BEIZE

Zirka 500 ml Rotwein

2 Stück Sternanis, etwas Piment, 3–5 Pfefferkörner

Einige Zweige Thymian, 1 Zweig Rosmarin

- Zutaten für die Beize vermischen, Hasenrücken über Nacht darin einlegen

- Hasenrücken am nächsten Tag mit etwas Thymian und Olivenöl vakuumieren und bei 54 Grad zirka 45 Minuten „sous-vide“ (Vakuumgaren bei niedriger Temperatur) garen. Anschließend scharf anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Alternative: Auf beiden Seiten kurz anbraten und zehn Minuten bei 120 Grad im Rohr ruhen lassen

KERBELWURZELN

2 Kerbelwurzeln gewaschen und zugeputzt

Etwas Fenchelsamen und Thymian

Kalbsnierenfett, Salz

- Kerbelwurzeln in Kalbsnierenfett mit etwas Fenchelsamen und Thymian garen (konfieren), bis sie weich sind. Leicht salzen

EINGELEGTE PILZE

150 g Buchenpilze, eine Handvoll Herbsttrompeten geputzt

1 Lorbeerblatt, Meersalz, Pfeffer

Olivenöl, 2 Knoblauchzehen in Scheiben geschnitten

1 bis 2 Zweige Thymian

3 El Sushi-Essig, 100 ml Weißwein

Etwas Soja-Sauce (Ponzu von Kikkoman)

Etwas Limettenschale

- Pilze mit Knoblauch in Olivenöl anschwitzen, dann Thymian kurz mitdünsten

- Mit Weißwein ablöschen, Sushi-Essig und Soja-Sauce sowie das Lorbeerblatt hinzufügen

- Etwa 3 El Olivenöl einrühren und mit Salz, Pfeffer und Limettenschale abschmecken. In einem geeigneten Gefäß mindestens zwei Stunden ziehen lassen

HASENFOND

Ausgelöster Knochen vom Hasenrücken

1 Bund Wurzelgemüse, 1 Lorbeerblatt

4 bis 6 Wacholderbeeren, einige Pfefferkörner

- Knochen mit Wurzelgemüse, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren und Pfefferkörnern mit kaltem Wasser ansetzen und eine Stunde kochen lassen Abseihen und beiseite stellen

WILDER BROKKOLI-FOND

Einige Blätter Wilder Brokkoli

Hasenfond, etwas Knoblauch, Öl

Etwas Weißwein, etwas Ponzu-Sauce

- Blätter klein schneiden und mit etwas Knoblauch dunkelbraun in etwas Öl anrösten

- Mit Weißwein ablöschen. Mit Hasenfond und etwas Ponzu-Sauce abschmecken

MISPELMAYONNAISE

20 Mispeln, 2 Eigelb

Etwas Senf, Sushi-Essig

Salz, Pfeffer, Maiskeimöl

- Mispeln durch ein Sieb streichen und das entstandene Mispelpürree mit den anderen Zutaten mit dem Pürierstab zu einer Mayonnaise verarbeiten

KAROTTENSTAUB

2 Karotten geschält, in dünne Scheiben geschnitten

- Karotten weichkochen

- Danach im Rohr bei 67 Grad zehn Stunden trocknen lassen und in der Küchenmaschine pulverisieren

APFELSCHAUM

Einige Boskop-Äpfel entsaftet

1 Blatt Kaffir-Limette (asiatisches Würzmittel)

Etwas Sojalecithin zum Aufschäumen

- Apfelsaft kurz mit dem Limettenblatt aufkochen

- Sojalecithin einrühren und schaumig aufmixen

SCHWEINSSCHWARTE

Eine Schweineschwarte vom Fett befreit

Etwas Kümmel, Knoblauch, Thymian, Salz

- Gewürze in Wasser aufkochen, Schweineschwarte darin weichkochen

- Die gekochte Schwarte in Stücken übereinanderstapeln, zusammenpressen und einige Stunden einfrieren. Dann dünn aufschneiden und bei 60 Grad zirka 12 Stunden im Rohr trocknen

- Danach in heißem Fett aufpoppen und leicht salzen

MARINIERTE GELBE RÜBEN

2 gelbe Rüben in hauchdünne Scheiben geschnitten

Etwas Sushi Essig, Sesamöl, Salz, Pfeffer

- Gelbe Rüben in Sushi Essig, etwas Sesamöl, Salz und Pfeffer marinieren

- Alle Komponenten in einem tiefen Teller um den Hasenrücken gruppieren, mit Schweineschwarte garnieren. Den Fond extra dazureichen